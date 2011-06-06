Индекс Nikkei опустился на 0,9%

По итогам торгов 6 июня индекс Nikkei опустился на 89,15 пункта (минус 0,9%) и составил 9403,06 пункта, сообщает РБК.

Фондовые торги завершились снижением после публикации данных об уровне безработицы в США за май 2011г., который вырос на 9,1%, тогда как аналитики ожидали уменьшения этого показателя. Разочаровавшая статистика от Министерства труда США усугубила опасения вокруг замедления восстановления крупнейшей в мире экономики.