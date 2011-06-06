Польские фондовые индексы начали неделю снижением

Варшава. Основные фондовые индексы Варшавской фондовой биржи начали первый день торгов недели снижением.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, индекс голубых фишек WIG20 открылся в понедельник 0,01% минусом в районе 2,880 тыс. пунктов.

На минусе начали также WIG (-0,02%) и sWIG80 (-0,06).

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе WIG20 не удержал отвоеванного уровня выше 2,9 тыс. пунктов.

Польские «голубые фишки» закончили май 0,6% снижением после более чем 3,5% роста в апреле, когда индекс достиг трехлетнего максимума на уровне 2,930 тыс. пунктов.