АМКУ разрешил кипрской компании приобрести контроль над тремя с/х предприятиями

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение компании «Кейесджи Агрикалчурел энд Индастриел Холдинг Лимитед» (Кипр) на приобретение долей в уставных капиталах ООО «Днепроагропрогресс», ООО «Днепроагростандарт» и ООО «Агрофирма «Весна» (все - Днепропетровская обл.). Об этом УНИАН сообщила пресс-служба комитета. Отмечается, что данное приобретение обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента. Указанные сельхозпредприятия занимаются выращиванием зерновых, масличных и технических культур. Справка УНИАН. «Кейесджи Агрикалчурел энд Индастриел Холдинг Лимитед» (Кипр) осуществляет деятельность по управлению корпоративными правами субъектов хозяйствования, связанных с ней отношениями контроля.

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