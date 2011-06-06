АМКУ разрешил кипрской компании приобрести ПБК «Радомышль»

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании «HC OASIS CIS LIMITED» (Кипр) на приобретение акций ПАО «Пиво-безалкогольный комбинат «Радомышль» (Житомирская обл.). Об этом УНИАН сообщила пресс-служба комитета. Отмечается, что данное приобретение обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента. Кроме того, АМКУ разрешил «HC OASIS CIS LIMITED» приобрести долю в уставном капитале ООО «Группа Компаний «Ридна марка» (г. Киев). Данное приобретение обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.

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