Биржи Европы выросли на фоне позитивного завершения переговоров о помощи Греции - эксперты

Фондовые площадки Европы завершили торги пятницы, 3 июня, с незначительным ростом на фоне позитивного завершения переговоров между ЕС, МВФ и ЕЦБ по выделению дополнительной финансовой помощи для Греции.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

В то же время, констатируют аналитики, американские индексы снизились по итогам торгов пятницы после публикации разочаровывающей статистики по рынку труда США. Так, стало известно, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США выросло на 54 тыс. против ожидавшегося прироста на 175 тыс. Очень слабые данные по рынку труда, снижение объемов промышленных заказов, а также заявление Moody’s о возможном понижении рейтинга США способствует росту опасений касательно восстановления самой большой экономики мира.

Как отмечают аналитики, фондовые рынки Украины в пятницу закрылись снижением. Согласно результатам торгов, индекс Украинской биржи упал на 1,36%, оказавшись на уровне 2402,03 пункта, а индекс ПФТС - на 1,4%, до 940,56 пункта. Среди лидеров торгов на Украинской бирже по объему выступили Алчевский меткомбинат (8,2 млн. грн.) и «Мотор Сич» (7,8 млн. грн.). Среди акций индексной корзины лучше рынка смогли завершить сессию только «Укрнафта» (+0,87%) и «Захидэнерго» (+2,5%). Наибольшее снижение было зафиксировано по «Стиролу» (-3,60%), «Мотор Сичи» (-3,07%) и Алчевскому меткомбинату (-3,03%).