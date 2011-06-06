Эксперт: индекс Украинской биржи обновил свое минимальное значение

Индекс Украинской биржи в пятницу, 3 июня, обновил минимальное значение 2011 года.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он отметил, что отечественный рынок акций в пятницу продолжил снижение, потеряв по индексу Украинской биржи еще 1,4%. Снижение индекса от максимального значения года к настоящему моменту практически достигло 20%. В то же время, индекс вплотную приблизился к уровню своей 200-дневной скользящей средней впервые с конца ноября 2010 года. Объем торгов акциями повысился на 36%, впервые с 27 мая превысив уровень 10-дневной скользящей средней.

При этом, подчеркнул П.ИЛЬЯШЕНКО, объем торговли акциями рынка котировок «Фармак» составил 50 млн. гривень, что говорит о том, что рост общего объема торгов не является следствием роста активности участников рынка. Лишь 4 из 30 акций рынка заявок, которые заслуживают внимания на ежедневной основе, удалось завершить торговую сессию на положительной территории. Котировки «Захидэнерго» и «Укрнафты» выросли на 2,5% и 0,9% соответственно. Среди эмитентов второго эшелона росли бумаги Северного ГОКа и Харцызского ТЗ - на 0,9% и 0,85% соответственно. Лидерами по снижению стали акции «Стирола», «Мотор Сичи» и Алчевского МК, котировки которых снизились более чем на 3%.