Фондовые индексы США снижаются уже пять недель подряд - эксперт

Фондовые индексы США снижаются уже в течение пяти недель подряд.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его информации, «фондовые индексы S&P 500 и DJIA в пятницу, 3 июня, потеряли 1% и 0,8%, завершив снижением пятую неделю кряду». Аутсайдерами торговой сессии стали акции технологических компаний, сектора услуг, а также промышленных компаний. В свою очередь, минимальные потери понесли бумаги финансового сектора. По итогам недели, а также месяца явными аутсайдерами являются акции промышленных компаний. Это говорит о том, что участников рынка в первую очередь беспокоят перспективы замедления экономического роста в странах с развивающейся экономикой.

Как полагает П.ИЛЬЯШЕНКО, «публикация экономических данных останется в фокусе участников рынка и в течение нынешней недели, однако акценты будут уже другими». Во-первых, инвесторы хотят услышать комментарии Федерального резерва по поводу быстрого замедления экономической активности в Соединенных Штатах (выступление Бена БЕРНАНКЕ во вторник, 7 июня), а также комментарии относительно перспектив повышения долгового лимита (выступление Тимоти ГАЙТНЕРА в понедельник, 6 июня). Во-вторых, в течение недели состоятся заседания Центральных банков Индонезии (четверг, 9 июня) и Южной Кореи (пятница, 10 июня). Новые шаги по ужесточению монетарной политики в данных странах могут оказать негативное влияние на ожидания игроков. В-третьих, публикация экономических данных из КНР в пятницу может внести больше ясности в вопросе ужесточения монетарной политики Народного банка Китая. Наконец, в ходе встречи представителей Организации стран-экспортеров нефти может быть принято решение об увеличении объема добычи нефти.

По мнению аналитика, «несмотря на то, что большинство событий предстоящей недели обещает быть скорее негативным для рынков рисковых активов, при принятии торговых решений следует учитывать также предыдущую динамику рынка. Снижение фондовых индексов США оказалось довольно быстрым, что в большинстве случаев предполагает необходимость паузы, даже для последующего возобновления снижения».