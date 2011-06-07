Фондовый рынок вчера ориентировался на корпоративные новости - эксперты

Рынок акций вчера, из-за отсутствия важной макроэкономической статистики, ориентировался на корпоративные новости.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

В частности, отмечают аналитики, в фокусе внимания инвесторов в понедельник, 6 июня, было выступление на конференции разработчиков находившегося долгое время на больничном главы Apple – Стива ДЖОБСА, представившего новые разработки Apple. Торги на фондовых площадках Европы и США вчера проходили со снижением ведущих индексов на фоне пятничных данных по рынку труда, которые показали очень слабый прирост рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США.

Анлитики констатируют, что фондовые площадки Украины в понедельник закрылись снижением. Согласно результатам торгов, индекс Украинской биржи упал на 0,55%, оказавшись на уровне 2388,89 пункта, а индекс ПФТС - на 0,87%, до 932,36 пункта. Среди акций индексной корзины Украинской биржи лучше рынка смогли завершить сессию только «Укрнафта» (+0,99%), «Захидэнерго» (+1,25%) и «Мотор Сич» (+0,31%). Наибольшее снижение было зафиксировано по бумагам «Азовстали» (-1,96%), «Донбассэнерго» (-1,94%) и Енакиевского метзавода (-1,6%).

По информации аналитиков, сегодня будут опубликованы данные по розничным продажам в еврозоне, а также по объемам промышленных заказов в Германии за апрель.