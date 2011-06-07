Эксперт: объем торгов акциями на Украинской бирже вчера был минимальным за этот год

Объем торгов акциями на Украинской бирже по итогам вчерашних торгов был минимальным в текущем году, составив всего 112 млн. гривень.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, индекс Украинской биржи в понедельник, 6 июня, снизился еще на 0,55%, достигнув отметки на уровне 20-дневной скользящей средней. Акции «Захидэнерго», «Укрнафты» и «Мотор Сичи» завершили торги на положительной территории. Их котировки выросли на 1,25%, 1% и 0,3% соответственно.

Как отметил аналитик, среди представителей второго эшелона Украинской биржи в понедельник подорожали акции Центрального и Полтавского ГОКов. Данные бумаги поднялись на 7,8% и 3,9% соответственно. Спросом также продолжают пользоваться акции Крюковского ВСЗ, котировки которых в течение вчерашней торговой сессии выросли на 1,9%.