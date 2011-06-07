Распродажи в банковском секторе привели к очередному снижению американских акций - эксперт

Распродажи в банковском секторе стали причиной очередного снижения американских акций.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он подчеркнул, что фондовые индексы США продолжили снижение четвертую торговую сессию подряд, в понедельник потеряв еще 1,1% по индексу S&P 500. Лидерами снижения выступили акции финансового и сырьевого секторов, в то время как темп снижения акций промышленных компаний замедлился. В свою очередь, последнее помогло ограничить дневные потери индекса DJIA на уровне 0,5%.

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, «несмотря на повышенное внимание медиа к событиям в европейской периферии, которое было связано с публикацией результатов выборов в Португалии, доходность долговых обязательств стран PIGS в понедельник снижалась, хотя, конечно, все еще остается неприемлемо высокой». После двух дней сильного роста стоимость европейской валюты по отношению к доллару США незначительно скорректировалась, однако возобновила рост сегодня утром.