Эксперты: инвесторы распродавали украинские акции четвертую сессию подряд

Инвесторы распродавали акции украинских компаний четвертую торговую сессию подряд.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс Украинской биржи в понедельник, 6 июня, снизился на 0,55%. При этом общий объем торгов акциями составил 112 млн. грн. Падение продемонстрировали акции большинства секторов. В горно-металлургическом секторе «Азовсталь» потеряла 1,96%, Енакиевский металлургический комбинат - 1,60%, Алчевский металлургический комбинат - 1,39%. Бумаги «Райффайзен банка Аваль» подешевели на 1,51%, «Укрсоцбанка» - на 1,29%.

Тем не менее, по информации аналитиков, акции машиностроительного сектора закончили торговую сессию понедельника ростом. Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе прибавило 2,41%), «Мотор Сич» - 0,31%. Генерирующая компания «Захидэнерго» и нефтедобывающая компания «Укрнафта» выросли на 1,25% и 0,99% соответственно.