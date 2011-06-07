Украинские акции нефтедобывающего сектора на зарубежных рынках выросли - эксперты

Украинские акции нефтедобывающего сектора, торгующиеся на зарубежных рынках, вчера продемонстрировали рост на фоне общего спада европейских индексов.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, бумаги нефтедобывающих компаний Regal Petroleum и JKX Oil & Gas в понедельник, 6 июня, выросли на 5,68% и 3,44% соответственно. Бумаги горно-рудной компании Ferrexpo также подорожали на 1,78%.

Как отмечают аналитики, после стабильного роста на протяжении прошлой недели акции агропромышленного сектора вчера продемонстрировали падение. Так, Agroton Public потерял 2,36%, Kernel Holding - 1,54%, Astarta Holding - 1,36%), Avangardco - 1,32%. Только котировки компании MHP выросли на 0,28%.