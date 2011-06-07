ФГИУ продал на бирже 37,27% акций "Агрокомплекс Хмельникпродукт"
17:47, 07 июня 2011Фондовый рынок
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Фонд государственного имущества (ФГИУ) продал на Киевской международной фондовой бирже (КМФБ) 37,27% акций ЧАО "Агрокомплекс Хмельникпродукт".
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.
Реализационная цена пакета составила 2 млн. 287 тыс. грн.
Справка УНИАН. ЧАО "Агрокомплекс Хмельникпродукт" занимается производством плодоовощных и мясных консервов, натуральных соков, безалкогольных напитков и пр. Мажоритарным акционером ЧАО является ООО "Сады Подолья".
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