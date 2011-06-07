ФГИУ продал на бирже 37,27% акций "Агрокомплекс Хмельникпродукт"

Фонд государственного имущества (ФГИУ) продал на Киевской международной фондовой бирже (КМФБ) 37,27% акций ЧАО "Агрокомплекс Хмельникпродукт". Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ. Реализационная цена пакета составила 2 млн. 287 тыс. грн. Справка УНИАН. ЧАО "Агрокомплекс Хмельникпродукт" занимается производством плодоовощных и мясных консервов, натуральных соков, безалкогольных напитков и пр. Мажоритарным акционером ЧАО является ООО "Сады Подолья".

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