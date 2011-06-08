Азиатские трейдеры нехотя перенимают эстафету ухудшения настроений - эксперт

Азиатские трейдеры нехотя перенимают у других глобальных бирж эстафету ухудшения настроений.

Так аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО прокомментировал агентству УНИАН текущую ситуацию на фондовых рынках.

По его информации, сегодня утром снижение на торговых площадках в странах Азии носит умеренный характер. На фоне нейтральной динамики фьючерсов на индекс S&P 500 фьючерсные контракты на основные индексы указывают на старт европейской торговой сессии незначительным снижением. При этом постепенное восстановление аппетита к риску не наблюдается, в отличие от событий начала предыдущей торговой сессии.

Исходя из доступной на данный момент информации, аналитик предполагает, что в первой половине сегодняшнего дня значение индекса Украинской биржи вряд ли опустится ниже отметки в 2375 пунктов – уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Напротив, негативная динамика на рынках рисковых активов постепенно усиливается. Внешний фон на открытии украинского рынка сегодня сложился нейтрально-негативный.