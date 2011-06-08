Биржи Европы и США выросли на фоне ослабления опасений относительно Еврозоны - эксперты

Торги на фондовых площадках Европы и США во вторник, 7 июня, проходили на положительной территории на фоне некоторого ослабления опасений касательно долгового кризиса в Еврозоне.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Кроме этого, отмечают аналитики, положительное влияние на настроения инвесторов во вторник оказала макроэкономическая статистика Еврозоны. В апреле объемы розничных продаж в регионе увеличились на 0,9%, тогда как ожидалось увеличение на 0,3%. Объемы промышленных заказов в Германии выросли на 2,8%, против ожидаемого роста на 2%.

По информации аналитиков, сегодня будут опубликованы значения пересмотренного ВВП Еврозоны, торговый баланс и данные по промышленному производству Германии. В США выйдут данные по запасам нефти за неделю и Бежевая книга.

Аналитики отмечают, что фондовые рынки Украины во вторник закрылись ростом под влиянием позитива из-за рубежа. Среди акций индексной корзины Украинской биржи хуже рынка выглядели только «Укрнафта» (-1,72%) и «Центрэнерго» (-0,28%). Лидерами роста стали бумаги «Мотор Сичи» (+3,16%), Авдеевского КХЗ (+1.56%) и «Укртелекома» (+1,79%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 7 июня, повысился на 0,47% – до 936,74 пункта. Общий объем торгов составил 507 млн. 815 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 0,69% – до 2405,47 пункта. Общий объем торгов составил 205 млн. 874 тыс. грн., из них на срочном рынке – 87 млн. 306 тыс. грн.