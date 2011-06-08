Индексу Украинской биржи во вторник впервые с начала июня удалось вырасти - эксперт

Индексу Украинской биржи во вторник, 7 июня, впервые с начала июня удалось закрыться с повышением.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он отметил, что значение индекса выросло на 0,7%, в то время как рост стоимости фьючерсного контракта со сроком истечения в июне составил 1,5%. Расхождение в масштабе роста на срочном рынке и на рынке акций традиционно объяснялось динамикой «Укрнафты», котировки которой снизились на 1,7% на фоне сравнительно низкого объема торгов по данному эмитенту.

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, объем торгов акциями в целом на Украинской бирже во вторник остался на минимальных уровнях с начала года (на 20% ниже уровня 10-дневной скользящей средней). Рост индекса Украинской биржи от поддержки на уровне 200-дневной скользящей средней возглавили «Мотор Сич» и «Укртелеком». Вклад акций данных эмитентов в рост индекса составил более 90% (15,47 из 16,58 пункта роста индекса за день).

По информации аналитика, среди представителей второго эшелона Украинской биржи во вторник наиболее сильным спросом вновь пользовались акции Центрального ГОКа, котировки которых выросли на 6,4%. «При этом следует помнить, что акции Центрального ГОКа являются достаточно волатильными (например, среднедневное изменение стоимости акции в 2011 году составляет 3%). Поэтому игрокам не следует строить далеко идущих выводов на основе роста акций данного эмитента по итогам двух последних торговых сессий», - считает П.ИЛЬЯШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 7 июня, повысился на 0,47% – до 936,74 пункта. Общий объем торгов составил 507 млн. 815 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 0,69% – до 2405,47 пункта. Общий объем торгов составил 205 млн. 874 тыс. грн., из них на срочном рынке – 87 млн. 306 тыс. грн.