Динамика рынков акций больше зависит от технических факторов - эксперт

Динамика рынков акций все еще зависит от технических факторов и переосмысления инвесторами известных фактов в большей степени, чем от изменения новостного фона.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, во вторник, 7 июня, несмотря на рост в течение большей части торговой сессии, фондовые индексы S&P 500 и DJIA закрылись снижением на 0,1% и 0,2% соответственно. В то же время, индексу акций малой капитализации Russell 2000 удалось закрыться «флет», что говорит об отсутствии панических настроений среди американских инвесторов.

Как подчеркнул аналитик, снижение фондовых индексов США от максимальных уровней дня произошло в течение двух последних часов торговой сессии. При этом выступление председателя ФРС Бена БЕРНАНКЕ (которое называют одним из основных факторов, стоящих за снижением котировок акций), началось менее чем за полчаса до закрытия торговых площадок.