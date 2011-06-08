Украинские фондовые рынки во вторник продемонстрировали ожидаемое оживление - эксперты

Украинские фондовые рынки во вторник, 7 июня, продемонстрировали ожидаемое оживление.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, среди лидеров роста на Украинской бирже во вторник оказались акции машиностроительного сектора: «Мотор Сич» (+3,16%), Мариупольский завод тяжелого машиностроения (+7,00%), «Лугансктепловоз» (+3,32%), Крюковский вагоностроительный завод (+1,7%), «Стахановский вагоностроительный завод» (+1,33%).

По информации аналитиков, бумаги горно-металлургического сектора на Украинской бирже во вторник также выросли: Авдеевский КХЗ (+1,56%), Алчевский металлургический комбинат (+1,41%), Енакиевский металлургический комбинат (+1,19%). Акции нефтедобывающей компании «Укрнафта» продемонстрировали противоположную динамику, снизившись в цене на 1,72%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 7 июня, повысился на 0,47% – до 936,74 пункта. Общий объем торгов составил 507 млн. 815 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 0,69% – до 2405,47 пункта. Общий объем торгов составил 205 млн. 874 тыс. грн., из них на срочном рынке – 87 млн. 306 тыс. грн.