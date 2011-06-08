Украинские акции на зарубежных рынках вчера восстанавливались после потерь - эксперты

Украинские акции, торгующиеся на зарубежных рынках, вчера восстанавливались после потерь на протяжении предыдущих торговых сессий, но не так интенсивно, как на отечественных биржах.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, лидерами роста на зарубежных площадках во вторник, 7 июня, стали акции горно-рудной компании Ferrexpo (+ 4,23%). Также среди лидеров оказались и бумаги агропромышленных компаний. Kernel Group прибавил 2,25%, Astarta Holding - 1,50%, Avangardco - 1,11%.

При этом, отмечают аналитики, котировки других агрокомпаний снизились. Agroton Public потерял 3,57%, Milkiland - 0,91%, MHP - 0,83%. Акции нефтедобывающих компаний также торговались против тренда. Regal Petroleum упал на 4,30%, JKX Oil & Gas – на 0,81%.