Украинский фондовый рынок вновь вернулся к падению

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 8 июня, снизился на 1,41% – до 923,52 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 370 млн. 308 тыс. грн.

Индекс "Украинской биржи" по итогам торгов снизился на 1,77% – до 2362,89 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 232 млн. грн., из них на срочном рынке – 106 млн. 397 тыс. грн.