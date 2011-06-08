Украинский фондовый рынок вновь вернулся к падению
18:08, 08 июня 2011Фондовый рынок
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Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 8 июня, снизился на 1,41% – до 923,52 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 370 млн. 308 тыс. грн.
Индекс "Украинской биржи" по итогам торгов снизился на 1,77% – до 2362,89 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 232 млн. грн., из них на срочном рынке – 106 млн. 397 тыс. грн.
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