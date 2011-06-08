WIG-Ukrainе закончил среду ростом

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи, несмотря на снижение основных польских фондовых индексов, закончил среду ростом.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, WIG-Ukrainе закончил сегодняшние торги на максимальных значениях сессии 988,11 пунктов, что на 0,29% выше вчерашнего закрытия.

Индекс голубых фишек WIG20 просел сегодня на 0,4% - до 2,884 тыс. пунктов, в то время, как другие основные индексы польского рынка потеряли от 0,3 до 0,5 процентов.

В среду подорожали бумаги двух крупнейших по капитализации на ВФБ украинских фирм - Kernel (+0,2%) и Astarta (+2,8%) против 5 подешевевших.

Больше всего сегодня цена упала на сельскохозяйственный Agroton и угольную Sadovaya: на 2,7 и 1,9%, соответственно.

Бумаги остальных компаний подешевели в пределах 0,5-1,2%.

Сегодняшний объем торгов на польском рынке акций составил 390 млн. долларов, почти 6 млн. из которых составил оборот бумагами компаний из Украины.

Как сообщал УНИАН, WIG-Ukrainе закончил вторник 0,9% плюсом после 1,4% минуса в понедельник.

Справка УНИАН. На основном рынке ВФБ котируются бумаги более 400 компаний, больше 30 из которых заграничные.

Среди них 7 компаний из Украины, главным образом, агропромышленного комплекса.