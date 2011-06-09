Биржи Украины снизились под влиянием негативных тенденций на западных рынках - эксперты

Фондовые биржи Украины в среду, 8 июня, закрылись со снижением под влиянием негативных тенденций на западных рынках.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, все акции индексной корзины Украинской биржи, кроме «Укрнафты» (+0,12%), в среду торговались в красной зоне. Лидерами снижения стали бумаги «Стирола» (-3,43%), «Центрэнерго» (-2,78%) и «Азовстали» (-2,61%).

Аналитики отмечают, что фондовые площадки Европы и США в среду закрылись на негативной территории на фоне выступления главы ФРС Бена БЕРНАНКЕ, который заявил, что темпы роста экономики США замедлились. Кроме того, вчера стало известно, что рейтинговое агентство Moody`s может снизить рейтинг Великобритании, который находится на уровне ААА, если темпы роста экономики страны не ускорятся. Объемы промышленного производства Германии в апреле 2011 года снизились на 0,6%, тогда как аналитики ожидали роста данного показателя на 0,2%.

По словам аналитиков, сегодня будут опубликованы значения индекса потребительских цен и пересмотренный ВВП Греции, данные по рынку труда и торговый баланс США. Также сегодня будет принято решение по ключевой ставке ЕЦБ и Банка Англии.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 8 июня, снизился на 1,41% – до 923,52 пункта. Общий объем торгов составил 370 млн. 308 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи опустился на 1,77% – до 2362,89 пункта. Общий объем торгов составил 232 млн. грн., из них на срочном рынке – 106 млн. 397 тыс. грн.