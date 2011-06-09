Эксперт: инвесторы пытаются настроиться на волну роста, но оптимизм остается хрупким

Рынки рисковых активов сегодня утром вновь пытаются настроиться на волну роста, однако оптимизм игроков, как и в начале недели, остается хрупким.

Так аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО прокомментировал агентству УНИАН текущую ситуацию на фондовых рынках.

По его мнению, «рост фьючерсов на индекс S&P 500 более чем на 0,5% свидетельствует скорее о формировании перепроданности на рынках акций накануне, чем о появлении аргументов для формирования позитивных ожиданий».

Как сообщил П.ИЛЬЯШЕНКО, в течение дня Центральные банки ЕС и Англии опубликуют решения о процентных ставках, однако данные события вряд ли окажут влияние на динамику рынков акций. Участники рынка не ожидают сюрпризов от европейских банкиров и могут воспользоваться моментами оглашения результатов заседаний лишь в качестве триггера. В свою очередь, Центральные банки Бразилии и Индонезии уже не преподнесли сюрприза инвесторам, в первом случае ожидаемо повысив уровень процентной ставки на 0,25% и оставив процентную ставку без изменений во втором.

Аналитик считает, что внешний фон на сегодняшнем открытии украинского фондового рынка сложился нейтрально-позитивный.