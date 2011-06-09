Рост индекса Украинской биржи накануне был временным явлением - эксперт

Отечественный рынок акций в среду, 8 июня, возобновил снижение, чем подтвердил предположение о том, что рост индекса Украинской биржи накануне был временным явлением.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он отметил, что потери индекса Украинской биржи к концу сессии в среду составили 1,8% на фоне незначительного роста торговой активности. Объем торгов акциями вырос до отметки в 124 млн. грн., которая, тем не менее, находится ниже уровня 10-дневной скользящей средней - она, в свою очередь, снижается на протяжении уже восьми торговых сессий подряд.

По словам аналитика, котировки 13 из 15 акций, формирующих корзину индекса Украинской биржи, завершили среду снижением. Исключением стала «Укрнафта», котировки которой выросли на 0,1%. Динамика акций «Укрнафты» идет вразрез с динамикой широкого рынка уже в течение третьей торговой сессии подряд. В свою очередь, наибольшие потери понесли акции «Стирола», снизившись более чем на 4% по итогам дня.

П.ИЛЬЯШЕНКО констатирует, что значение индекса Украинской биржи опустилось ниже потенциальной поддержки на уровне 200-дневной скользящей средней. При этом текущее значение индекса находится всего на 5% выше поддержки на уровне нижней границы двухлетнего восходящего канала (сформированной минимальными уровнями мая и октября предыдущего года).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 8 июня, снизился на 1,41% – до 923,52 пункта. Общий объем торгов составил 370 млн. 308 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи опустился на 1,77% – до 2362,89 пункта. Общий объем торгов составил 232 млн. грн., из них на срочном рынке – 106 млн. 397 тыс. грн.