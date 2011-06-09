Активы Фирташа за год выросли на 540% - рейтинг "Корреспондента"

Стоимость активов украинского бизнесмена Дмитрия ФИРТАША за год выросла на 540 % - с 354 млн. долл. до 2,25 млрд. долл.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН главный редактор журнала "Корреспондент" Виталий СЫЧ, таковы результаты ежегодного рейтинга ста самых богатых людей Украины "Золотая сотня", который публикует это издание.

Как отметил В.СЫЧ, одной из причин такого роста активов стало приобретение Д.ФИРТАШЕМ (7-я позиция в рейтинге) ряда химических активов, в частности северодонецкого и черкасского "Азотов", а также "Стирола". Главред "Корреспондента" также напомнил, что в соответствии с решением суда компании RosUkrEnergo было возвращено 12,1 млрд. кубометров газа.

В целом, по словам В.СЫЧА, годовой рост активов Д.ФИРТАША на 540% является мировым рекордом. К примеру, стоимость активов одной из наиболее стремительно развивающихся в мире компаний Facebook выросла за год на 247%.