Украинская Agrarian Investments в июне намерена провести IPO на ВФБ - СМИ

Варшава. Принадлежащая российскому инвестиционному банку Renaissance Capital украинская компания Agrarian Investments планирует в текущем месяце провести первичное размещение акций на Варшавской фондовой бирже.

Об этом сообщает польское информационное агентство РАР со ссылкой на Bloomberg.

«Renaissance Capital намерена получить от продажи даже половины акций компании Ukrainian Agrarian Investments около 150 млн. долларов», - отмечает РАР.

Как сообщал УНИАН, в июне на ВФБ запланированы дебюты двух компаний из Украины: производителя аккумуляторов Westa и сельськохозяйственной Ovostar.

В мае на главной площадке польского рынка дебютировали украинские агропромышленные компании KSG-Agro и Industrial Milk Company, а в феврале на альтернативной – NewConnect – харьковская Agroliga.

Справка УНИАН. На основной площадке созданной 20 лет тому назад ВФБ котируются бумаги более 400 компаний, больше 30 из которых - заграничные. Семь из них из Украины.

Первая украинская компания - Astarta - дебютировала на польском рынке в 2006 году.

В мае глава ВФБ Людвик СОБОЛЕВСКИЙ прогнозировал от 5 до 10 IPO украинских фирм в 2011 году.