Industrial Milk Company договорилась о покупке трех компаний с 7,5 тыс. га земли

Украинская Industrial Milk Company (IMC) договорилась о покупке в Украине трех компаний, обладающих земельным банком в 7,5 тыс. га в аренде на 5 лет.

Об этом cказано в сообщении компании, переданном УНИАН.

«Вся земля расположена близко к существующим кластерам Industrial Milk Company в Полтавской и Черниговской областях», - отметили в компании.

Завершение сделки, которое запланировано до 15 июня, позволит IMC увеличить земельный банк до 45,5 тыс. га.

В компании сообщили, что покупаемые предприятия, кроме земли, обладают 1,9 тыс. поголовья скота, в том числе 900 дойных коров, а также семенами зерновых и масличных культур.

Как сообщал УНИАН, в мае IMC продала на Варшавской фондовой бирже (ВФБ) 24% акций за примерно 30 млн. долларов, которые намерена пустить на увеличение земельного банка до 126 тыс. га до 2016 года.

Кроме того, компания намерена увеличить складские помещения зерна и масличной продукции до 285 тыс. тонн с нынешних 155 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Созданная в 2007 году IMC занимается главным образом выращиванием кукурузы и пшеницы, хранением и переработкой с/х продукции, а также производством молока.

В 2010 году IMC увеличила чистую прибыль более чем в 9 раз до почти 15 млн. долларов, а доходы компании выросли до около 35 млн. долларов с 20 млн. долларов годом ранее.

Активы компании на начало текущего года составляли почти 90 мл. долларов, долг - чуть больше 10 млн. долларов.

Капитализация компании на ВФБ на 9 июня составляет около 130 млн. долларов.