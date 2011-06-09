На украинских фондовых рынках в среду наблюдалась волна распродаж – эксперты

На украинских фондовых рынках в среду, 8 июня, наблюдалась волна распродаж вследствие заявления главы Федеральной резервной системы США Бена БЕРНАНКЕ о замедлении роста экономики.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, лидерами падения на Украинской бирже в среду стали акции горно-металлургического сектора: «Азовсталь» (-3,54%), Енакиевский металлургический завод (-3,44%), Авдеевский КХЗ (-1,15%). Снижение продемонстрировали также бумаги генерирующих компаний: «Захидэнерго»(-4,18%), «Центрэнерго» (-2,79%). Подешевели и акции банковского сектора: «Укрсоцбанк» (-2,76%), «Райффайзен банк Аваль» (-2,47%).

Аналитики отмечают, что нефтедобывающая компания «Укрнафта» на Украинской бирже в среду торговалась против тренда, добавив 0,12%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 8 июня, снизился на 1,41% – до 923,52 пункта. Общий объем торгов составил 370 млн. 308 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи опустился на 1,77% – до 2362,89 пункта. Общий объем торгов составил 232 млн. грн., из них на срочном рынке – 106 млн. 397 тыс. грн.