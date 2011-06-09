Главный фондовый индекс США в среду снова снизился - эксперт

Американский фондовый индекс S&P 500 в среду, 8 июня, снизился еще на 0,4% на фоне отсутствия информационных поводов для улучшения настроений участников рынка.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он подчеркнул, что «беспрерывное снижение индекса S&P 500 продолжается в течение шести торговых сессий подряд. В течение данного времени значение ведущего фондового индекса США опустилось почти на 5%. Если предположить, что значение индекса S&P 500 должно достигнуть уровня 200-дневной скользящей средней, прежде чем мы увидим возобновление устойчивого роста, то краткосрочный потенциал для снижения индекса составляет еще чуть более 2%».

По информации аналитика, лидерами снижения стали бумаги технологического, сырьевого и финансового секторов. В то же время, рост акций компаний нефтегазового сектора сдерживал снижение широкого рынка. Рост последних был вызван повышением котировок нефти в результате того, что на встрече стран-членов ОПЕК не было принято официальное решение об увеличении объема добычи нефти. «Однако рост стоимости нефти был скромным и заслуживающим пристального внимания, ведь ожидаемое рынком увеличение добычи нефти было формальным, так как ряд стран уже добывает нефть свыше утвержденных квот», - отметил П.ИЛЬЯШЕНКО.