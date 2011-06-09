Украинские акции на зарубежных рынках не выстояли против глобальных распродаж - эксперты

Украинские акции нефтедобывающего сектора на зарубежных фондовых рынках вчера не выстояли против глобальных распродаж на европейских биржах.

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, котировки Regal Petroleum в среду, 8 июня, потеряли 3,37% стоимости, JKX Oil & Gas - 2,6%, Cadogan Petroleum - 0,56%. Акции горно-рудной компании Ferrexpo снизились на 0,79%.

По словам аналитиков, бумаги агропромышленного сектора в среду продемонстрировали разнонаправленную динамику. Так, акции Agroton и Milkiland упали на 2,74% и 1,18% соответственно. В то же время, другие агрокомпании продемонстрировали противоположную динамику. Astarta выросла на 2,84%, Kernel – на 0,18%.