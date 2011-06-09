Внесены изменения в законы о совместной деятельности

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совместной деятельности».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот закон 12 мая. Законодательным актом внесены изменения в Хозяйственный и Гражданский кодексы Украины, а также в Закон "Об управлении объектами государственной собственности", которыми совершенствуется использование государственного имущества при заключении договоров о совместной деятельности.

В частности, статья 141 Хозяйственного кодекса дополнена положением, согласно которому не может быть вкладом в совместную деятельность имущество объектов государственной собственности, которые не подлежат приватизации. В случае внесения государственными предприятиями, учреждениями и организациями имущества в совместную деятельность право государственной собственности на такое имущество не прекращается и право совместной собственности участников не возникает.

В Законе "Об управлении объектами государственной собственности" установлено, что стоимость имущества, вносимое в совместную деятельность, участником которой является государственное предприятие, учреждение или организация, определяется на основании независимой оценки с применением базы оценки, отвечающей рыночной стоимости, согласно требованиям законодательства об оценке имущества.

Во время заключения договоров о совместной деятельности размер доли государственных предприятий, учреждений, организаций, а также хозяйственных обществ, в уставном фонде которых доля государства превышает 50 процентов, должен составлять более 50 процентов совместного имущества участников совместной деятельности.