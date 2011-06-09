Украинский фондовый рынок сегодня вырос

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 9 июня, повысился на 0,71% – до 930,09 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 215 млн. 778 тыс. грн.

Индекс "Украинской биржи" по итогам торгов повысился на 1,86% – до 2406,79 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 278 млн. 300 тыс. грн., из них на срочном рынке – 127 млн. 135 тыс. грн.