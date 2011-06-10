Агрохолдинг HarvEast через 2-3 года может стать крупнейшим в Украине - эксперты

Эксперты не исключают, что агрохолдинг Рината АХМЕТОВА и Вадима НОВИНСКОГО через 2-3 года может стать крупнейшим в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса, проведенного институтом Горшенина относительно создания группой СКМ Р.АХМЕТОВА и группой «Смарт-Холдинг» В.НОВИНСКОГО на базе сельскохозяйственных активов Мариупольского металлургического комбината (ММК) им. Ильича сельскохозяйственного холдинга Группа HarvEast с земельным банком свыше 200 тыс. га.

Глава инвестиционно-банковского направления ИК Phoenix Capital Владимир НОСОВ сообщил, что агроактивы, которые будут составлять основу агрохолдинга HarvEast, достались партнерам (СКМ и «Смарт-Холдинг») «в нагрузку» к ММК им. Ильича и являются совершенно непрофильным активом для металлургического бизнеса. «Данный агрохолдинг уже существовал многие годы в составе ММК им. Ильича практически в том же виде, что и сейчас (речь идет о компании «Ильич-арго»)», - сказал он. При этом В.НОСОВ подчеркнул, что пока в Украине процессы консолидации аграрного бизнеса далеки от завершения, и появление нового крупного игрока вряд ли ослабит конкурентные позиции других производителей. «Какое-то заметное влияние на рынок можно ожидать лишь через несколько лет, когда будут реализованы стратегические решения, направленные на интенсивное развитие наиболее перспективных направлений, либо сделаны дальнейшие приобретения», - сказал В.НОСОВ.

Вице-президент инвестиционно-банковского департамента Dragon Capital Юрий АСТАХОВ отметил, что украинский агросектор является одним из наиболее инвестиционно-привлекательных с точки зрения инвестирования и ожидаемой доходности в Украине. По его словам, на рынке уже присутствуют игроки аналогичного масштаба, однако «сам рынок еще не дошел до стадии консолидации, поэтому передела рынка в ближайшее время ожидать не стоит». В то же время, по мнению Ю.АСТАХОВА, следует ожидать активное развитие бизнеса собственниками. «У акционеров Группы HarvEast есть качественный финансовый и управленческий ресурс, чтобы успешно реализовать стратегию роста капитализации бизнеса», - добавил он.

По мнению генерального директора компании European Capital Management Вадима БРАИЛОВСКОГО, Группа HarvEast может войти в пятерку крупнейших агрохолдингов Украины. «С покупкой компаний «Дакор» и «Райз» земельный банк агрохолдинга Uklandfarming Олега БАХМАТЮКА превысил 436 тыс. га и соответственно стал лидером, вторым после него идет агрохолдинг Стивена ДЖЕННИНГСА из «Ренессанс Групп», земельный банк которого составляет более 330 тыс. га, третье место занимает «МХП» Юрия КОСЮКА, который нарастил земельный банк до 280 тыс. га, четвертое место принадлежит новосозданному агрохолдингу Группа HarvEast с земельным банком порядка 225 тыс. га», - заявил В. БРАИЛОВСКИЙ. При этом эксперт прогнозирует, что «за 2-3 года с учетом капитала группы СКМ земельный банк Группы HarvEast может вырасти до 500 тыс. га».

Как сообщал УНИАН, Группа СКМ и Группа «Смарт-Холдинг» создали аграрный холдинг HarvEast. Холдинг создан на базе сельскохозяйственных активов ММК им. Ильича. Для управления холдингом акционерами создана одноименная управляющая компания – HarvEast, которой будут переданы права по стратегическому и операционному управлению холдингом.

В управление холдингу HarvEast будут переданы сельскохозяйственные активы ММК им. Ильича: обрабатываемые земли общей площадью более 200 тыс. га; крупный рогатый скот, свиноводческие фермы; прочие профильные активы (производство комбикормов, семенное растениеводство). Географически перечисленные активы расположены преимущественно в Донецкой области, а также - в Запорожской, Черкасской, Житомирской областях и в АР Крым.

Формирование холдинга - передача ему из структуры "Метинвеста" сельскохозяйственных активов, утверждение стратегии развития и формирование команды - завершится в 2012 году. На этапе формирования холдинга исполнять обязанности руководителя будет финансовый директор холдинга HarvEast Дмитрий СКОРНЯКОВ.