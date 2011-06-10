Коломойский и Боголюбов сократили доли в капитале «ПриватБанка». Топ-менеджмент увеличил

Основные акционеры «ПриватБанка» (г. Днепропетровск) - Игорь КОЛОМОЙСКИЙ и Геннадий БОГОЛЮБОВ уменьшили свое прямое участие в уставном капитале банка.

Согласно сообщению, переданному агентству УНИАН, пакеты акций банка, принадлежащие двум физическим лицам, сократились до 45,069997% уставного капитала и 44,999998% соответственно. При этом, на 1 апреля т.г. И.КОЛОМОЙСКИЙ владел 49,154% уставного капитала банка, а Г.БОГОЛЮБОВ - 49,027%. Суммарный пакет акций, который принадлежит И.КОЛОМОЙСКОМУ и Г.БОГОЛЮБОВУ, уменьшился с 98,181% (на 1 апреля 2011 года) до 90,069995% (на 7 июня 2011 года).

При этом сообщается, что суммарный пакет акций «ПриватБанка», принадлежащий членам правления финучреждения, увеличился с 1,182% (на 5 февраля 2010 года (дата предыдущего внесения изменений в состав правления банка (тогда в состав правления входило 15 человек, но не все владели акциями банка) до 7,45% (на 7 июня 2011 года - 16 человек).

В частности, пакет акций банка, который принадлежит председателю правления Александру ДУБИЛЕТУ, увеличился с 0,404% (на 5 февраля 2010 года) до 3% (на 7 июня 2011 года), члену правления - генеральному заместителю председателя правления Юрию ПИКУШУ - с 0,202% до 0,4%, члену правления - первому заместителю председателя правления Тимуру НОВИКОВУ - с 0,101% до 1,5%, члену правления - первому заместителю председателя правления Владимиру ЯЦЕНКО - с 0,101% до 0,4%, члену правления - первому заместителю председателя правления Никите ВОЛКОВУ - с 0,051% до 0,3%, члену правления - заместителю председателя правления Олегу ГОРОХОВСКОМУ - до 0,25% (ранее не владел акциями банка), члену правления - заместителю председателя правления Владимиру ЗАВОРОТНЕМУ - с 0,101% до 0,4%, члену правления - заместителю председателя правления Татьяне ГУРЬЕВОЙ - с 0,101% до 0,3%, члену правления - заместителю председателя правления Юрию КАНДАУРОВУ - до 0,2% (ранее акциями банка не владел), члену правления - заместителю председателя правления Любви ЧМОНЕ - с 0,020% до 0,3%, члену правления - главному бухгалтеру Любови КОРОТИНОЙ - с 0,101% до 0,2%, члену правления - заместителю председателя правления Людмиле ШМАЛЬЧЕНКО - до 0,2% (ранее акциями банка не владела), члену правления - заместителю председателя правления Александру ВИТЯЗЮ - до 0,1% (ранее акциями банка не владел), члену правления - заместителю председателя правления Станиславу КРЫЖАНОВСКОМУ - до 0,1% (ранее акциями банка не владел).

Как сообщал УНИАН, в апреле т.г. акционеры «ПриватБанка» решили увеличить уставный капитал за счет реинвестиции дивидендов на 1,3 млрд. грн. - до 10,16 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2011 года активы банка составляли 128,361 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 111,470 млрд. грн., обязательства – 116,034 млрд. грн., собственный капитал – 12,326 млрд. грн., уставный капитал – 8,860 млрд. грн.

«ПриватБанк» в I квартале 2011 года получил чистую прибыль в размере 434,654 млн. грн.

Основными акционерами «ПриватБанка» на 1 апреля 2011 г. являлись Игорь КОЛОМОЙСКИЙ – 49,1535% акций и Геннадий БОГОЛЮБОВ – 49,0270%.