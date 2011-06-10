WIG20 начал пятницу ростом

Варшава. Индекс «голубых» фишек Варшавского фондового рынка начал торги пятницы минимальным ростом после снижения на 0,4% в четверг.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, WIG20 открылся 0,04% плюсом на уровне 2,872 тыс. пунктов.

На плюсе начал день также WIG (+0,02), в то время как индекс средних компаний mWIG40 просел на -0,03%.

Индекс украинских компаний закончил четверг 0,65% плюсом, закрывшись на уровне 994,49 пунктов.

Среди украинских фирм вчера больше всего подорожали бумаги агрокомпаний Agroton и Astarty: на 2,8% и 2,1%.

Лидерами падения стали KSG-Agro и Sadovaya, которые подешевели на 2,3% и 1,6%.