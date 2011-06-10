Торги на западных биржах в четверг прошли с положительной динамикой - эксперты

Торги на западных площадках в четверг, 9 июня, прошли с положительной динамикой индексов на фоне понижения отрицательного сальдо торгового баланса США, которое в апреле составило 43,7 млрд. долларов.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

В то же время, сообщают аналитики, число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло до 427 тыс., тогда как прогноз был на уровне 419 тыс. Кроме статистики из США, в центре внимания инвесторов в четверг были решения Банка Англии и ЕЦБ по ставкам, которые были оставлены на прежнем уровне, что совпало с ожиданиями аналитиков.

По информации аналитиков, сегодня будет опубликован индекс потребительских цен в Германии за май. В Великобритании выйдут данные по промышленному производству за апрель. В США выйдут индекс цен на импорт и экспорт и показатели баланса федерального бюджета за май.

Аналитики отмечают, что фондовые рынки Украины в четверг закрылись ростом индексов. Все акции индексной корзины Украинской биржи, кроме «Укрнафты» (-0,24%), подорожали на закрытии. Наибольший рост был зафиксирован по бумагам Алчевского меткомбината (+6,94%), Енакиевского метзавода (4,66%) и «Мотор Сичи» (+3,99%).

По словам аналитиков, среди лидеров торгов по объему на Украинской бирже в четверг выступил Алчевский меткомбинат (25,3 млн. грн.) на фоне новости о том, что Метинвест заинтересовался приобретением ИСД из-за двух его активов - Алчевского металлургического комбината и Днепровского металлургического комбината им. Дзержинского.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 9 июня, повысился на 0,71% – до 930,09 пункта. Общий объем торгов составил 215 млн. 778 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,86% – до 2406,79 пункта. Общий объем торгов составил 278 млн. 300 тыс. грн., из них на срочном рынке – 127 млн. 135 тыс. грн.