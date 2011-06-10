Эксперт: массового возвращения игроков на украинский рынок акций все еще нет

Массового возвращения игроков на украинский рынок акций на данный момент все еще не наблюдается.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, индекс Украинской биржи в четверг, 9 июня, вернулся выше уровня 200-дневной скользящей средней. Индекс вырос почти на 2% на фоне незначительного увеличения торговой активности. Объем торгов акциями на бирже составил 144 млн. гривень, достигнув отметки на уровне 10-дневной скользящей средней. При этом, если не учитывать всплеск интереса к бумагам Алчевского меткомбината, объем торгов акциями оказался бы на 15-20% ниже данного уровня.

Как подчеркнул П.ИЛЬЯШЕНКО, лидером роста на Украинской бирже в четверг стал Алчевский меткомбинат, котировки которого повысились почти на 7% благодаря спекуляциям на тему возможного интереса «Метинвеста» к данному активу. Также рост лучше рынка был продемонстрирован акциями «Мотор Сичи», что, наоборот, является позитивным сигналом для украинского фондового рынка (в отличие от неспешного восстановления активности инвесторов в целом).

Аналитик отметил, что единственным фактором, сдерживающим рост индекса Украинской биржи в четверг, стала динамика акций «Укрнафты», которая в очередной раз шла вразрез с направлением движения широкого рынка.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 9 июня, повысился на 0,71% – до 930,09 пункта. Общий объем торгов составил 215 млн. 778 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,86% – до 2406,79 пункта. Общий объем торгов составил 278 млн. 300 тыс. грн., из них на срочном рынке – 127 млн. 135 тыс. грн.