Фондовые индексы США впервые с начала июня закрылись на положительной территории - эксперт

Американские фондовые индексы S&P 500 и DJIA в четверг, впервые с начала июня, закрыли торги на положительной территории, прибавив 0,7% и 0,6% соответственно.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его информации, лидерами роста стали акции сырьевого и промышленного секторов, а бумагам технологического сектора после сильного снижения накануне не удалось существенно отыграть потери. В течение дня позитивные сюрпризы отсутствовали как на экономическом, так и на корпоративном новостных фронтах. Таким образом, рост рынков рисковых активов был вызван действием скорее технических факторов.

Как подчеркнул аналитик, несмотря на рост американских фондовых индексов накануне и номинально положительную динамику фьючерсов на индекс S&P 500 сегодня утром, торги на фондовых площадках в странах Азии в пятницу прошли преимущественно на негативной территории. В фокусе игроков – замедление роста автопродаж в Индии и Китае, а также неожиданное для участников рынка повышение процентных ставок Центральным банком Южной Кореи.

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, сегодня утром также были опубликованы данные о динамике показателей внешней торговли КНР. В своих ранних прогнозах участники рынка недооценили темпы роста импорта, в результате чего значение торгового баланса оказалось ниже прогнозного. «С одной стороны, такая динамика показателей может быть целью официальных лиц Китая, так как она отражает ребалансировку экономики - от экспортноориентированной модели к модели, которая основана на внутреннем потреблении. С другой стороны, эта динамика также может быть следствием замедления темпов роста мировой экономики», - считает аналитик.