Наибольшим спросом у инвесторов в четверг пользовались акции меткомпаний - эксперты

Генерирующие и горно-металлургические компании в четверг, 9 июня, продемонстрировали значительное оживление на украинских фондовых рынках.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, наибольшим спросом у инвесторов на Украинской бирже в четверг пользовались акции металлургических компаний на фоне слухов о заинтересованности группы «Метинвест» в приобретении «Алчевского МК» и «ДМК им. Дзержинского». Таким образом, среди лидеров роста оказались такие металлургические компании, как Алчевский металлургический комбинат (+6,94%), Енакиевский металлургический завод (+4,66%), «Азовсталь» (+2,62%).

Аналитики отмечают, что котировки генерирующих компаний на Украинской бирже в четверг также закрылись ростом. Так, бумаги «Захидэнерго» подорожали на 3,72%, «Центрэнерго» - на 2,32%. Акции «Мотор Сичи» укрепились на 3,99%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 9 июня, повысился на 0,71% – до 930,09 пункта. Общий объем торгов составил 215 млн. 778 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,86% – до 2406,79 пункта. Общий объем торгов составил 278 млн. 300 тыс. грн., из них на срочном рынке – 127 млн. 135 тыс. грн.