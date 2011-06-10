Эксперты: лидером роста среди украинских акций на зарубежных биржах стала Ferrexpo

Лидером роста среди украинских акций на зарубежных фондовых биржах в четверг стала горно-рудная компания Ferrexpo.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, акции Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже в четверг прибавили 3,85%. Бумаги агропромышленных компаний на Лондонской и Варшавской фондовых биржах также завершили вчерашние торги ростом. Agroton подорожал на 2,78%, Astarta Holding – на 2,07%, Kernel Holding – на 0,61%, MHPC – на 0,56%.

По словам аналитиков, акции нефтедобывающих компаний на Лондонской фондовой бирже в четверг продемонстрировали разнонаправленную динамику. Котировки JKX Oil & Gas и Regal Petroleum выросли на 2,91% и 0,585% соответственно. В то же время, стоимость акций Cadogan Petroleum снизилась на 1,41%.