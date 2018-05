ФГИУ начал подготовку к приватизации Макеевского меткомбината и "Росавы"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начал подготовку к продаже 60,857% пакета акций ОАО "Макеевский металлургический комбинат" и 74,623% ОАО "Росава".

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

Фонд госимущества предлагает потенциальным покупателям принять участие в разработке условий продажи данных пакетов акций.

Напомним, ранее ФГИУ неоднократно выставлял на продажу госпакеты акций этих предприятий, однако объявленные конкурсы так и не состоялись в связи с отсутствием заявок.

Справка УНИАН. Основные средства ОАО «Макеевский металлургический комбинат» были переданы для формирования уставного капитала ЗАО «Макеевский металлургический завод» (ММЗ), учредителем которого выступило ЗАО “Макеевсталь”.

75,177% акций ЗАО «Макеевский металлургический завод» принадлежит ЗАО «Макеевсталь», 24,823% – ОАО «Макеевский меткомбинат».

24,99% акций ЗАО «Макеевсталь» принадлежит ООО «Металлург» – дочерней структуре ОАО «Макеевский меткомбинат», по 24,99% – компаниям Demionio Investments Ltd., Chamen Commercial Ltd. (Британские Виргинские острова) и Lafsol Holdings LLC (США). Компании Demionio Investments Ltd., Chamen Commercial Ltd. и Lafsol Holdings LLC (США) аффилированны с ООО «Смарт-груп» (г. Днепропетровск).

После объединения горно-металлургических активов ЗАО “Смарт-холдинг” и ЗАО “Систем Кэпитал Менеджмент” ММЗ вошел в дивизион стали и проката группы «Метинвест».

ОАО «Росава» находится в процедуре санации. Хозяйственный суд Киевской области, рассмотрев 15 октября 2009 г. дело о банкротстве ОАО "Росава", продлил процедуру его санации.

Стоимость активов ОАО «Росава» по состоянию на конец третьего квартала 2009 г. составляла 71 млн. грн., размер земельного участка – 12,5 га.

В январе 1999 года на базе шинного завода ОАО "Росава" (ПО "Белоцерковшина", г. Белая Церковь) было создано совместное предприятие ЗАО "Росава".