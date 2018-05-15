Бывает ли «тройное дно» у фондового рынка?

Начало июня стало неудачным для украинского фондового рынка. На отечественных площадках наблюдается значительное падение на фоне ухудшения настроений на мировых биржах. Это явилось логичным продолжением нисходящего тренда, присутствующего на нашем рынке еще с начала апреля.

Здесь уместно напомнить, что в апреле индекс Украинской биржи и индекс ПФТС снизились на ощутимые 3,5%. В мае же отечественные биржевые индикаторы показали падение намного большее. С начала июня и до настоящего времени украинский рынок продолжил падение, «ища дно», которое, исходя из ситуации, кажется даже не двойным, а, скорее, тройным…

Рост подтверждает - падаем дальше

Незначительные прорывы по результатам отдельных торговых сессий не дают никаких сигналов о возможности роста отечественного рынка в ближайшей перспективе. В частности, за последние два дня мая украинские индексы поднялись (но это классический фактор – поведение игроков к окончанию месяца). Тем не менее, для понимания дальнейшего - июньского - движения нашего рынка стоит рассматривать и эти редкие дни роста, так как даже они в некоторой степени отображают причины его падения.

В частности, 30 мая котировки отечественных бумаг подросли благодаря только двум факторам. Во-первых, на биржах США в этот был выходной и, естественно, серьезные макроэкономические данные в этот день не публиковались. Во-вторых, рынок в целом вырос лишь благодаря подорожанию отдельных бумаг, но никак не общему оптимизму.

Как подчеркнул аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко, индекс Украинской биржи в понедельник, 30 мая, вырос на 0,5% благодаря подорожанию акций «Укрнафты» в последний час торговой сессии, что привело к росту котировок данного эмитента на 5,3% по итогам дня. Причем вклад «Укрнафты» в рост индекса Украинской биржи составил 160%. Это означает, что без учета динамики данной акции украинский рынок начал бы неделю со снижения.

По словам П.Ильяшенко, объем торгов акциями на Украинской бирже 30 мая составил лишь 130 млн. грн. (на 26% ниже текущего уровня 10-дневной скользящей средней), что на фоне выходного дня на американских площадках стало закономерным результатом. Помимо «Укрнафты», только «Райффайзен банку Аваль» и «Укртелекому» удалось закрыться на положительной территории. В то же время, лидером снижения стал Стахановский ВСЗ. При этом Стахановский ВСЗ все еще был лидером роста от минимальных уровней 16 мая среди компонентов индекса Украинской биржи (+14%).

Опять же, стоит подчеркнуть, что роста котировок отечественных эмитентов в целом 30 мая не было. Аналитики инвестиционной компании Phoenix Capital констатируют, что украинские акции 30 мая демонстрировали разнонаправленную динамику. По их мнению, частично это было вызвано выходными в Америке и Великобритании. Котировки «Укрнафты» на Украинской бирже в этот день выросли на 5,34%. Лидерами падения стали бумаги генерирующей компании «Захидэнерго» (-3,85%). Большинство других котировок акций индексной корзины продемонстрировали умеренный рост.

Шокирующим событием для инвесторов стало постановление Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 27 мая о приостановлении оборота акций компаний, принадлежащих группе «Донецксталь» (концерн «Энерго»). Фондовая площадка ПФТС среагировала на это решение сразу, Украинская же биржа, по-видимому, не доверяя столь странному сообщению, перестала торговать данными бумагами именно 30 мая.

Падаем вверх?

По словам начальника аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елены Евдоченко, отечественный рынок акций с утра 31 мая продемонстрировал рост вслед за мировыми фондовыми площадками. С одной стороны, отметила она, «покупки на рынках совпали с концом месяца, что является в какой-то степени закономерным явлением. С другой стороны, в Европе оживились настроения, связанные с надеждами, что греческий долговой кризис будет решен». В частности, Германия отказалась от идеи реструктуризации долгов Греции. Соответственно, Греция смогла рассчитывать на новый пакет финансовой помощи. Кроме того, глава Еврогруппы Жан-Клод ЮНКЕР выразил мнение, что до конца июня страны ЕС придут к соглашению об увеличении помощи Греции. Добавим от себя, что эта надежда в начале нынешнего месяца подтвердилась.

Е.Евдоченко обратила внимание, что выходной день в США и отсутствие публикации важных макроэкономических данных в течение предыдущего дня (30 мая) способствовали незначительной активности участников торгов на отечественных фондовых площадках, которая была крайне низкой, и объем на рынке заявок составил всего 27 млн. грн. Кроме того, корпоративный конфликт между акционерами группы «Донецксталь» (концерн «Энерго»), который привел к остановке обращения акций предприятий, входящих в группу, наложил свой негативный отпечаток на настроения участников торгов.

Как уже было сказано выше, в последний день мая украинский фондовый рынок вырос на благополучном внешнем фоне. Индекс ПФТС поднялся на 0,88% – до 976,76 пункта. Индекс Украинской биржи вырос на 0,55% – до 2513,25 пункта.

По информации аналитиков компании Phoenix Capital, лидерами роста на Украинской бирже 31 мая стали акции «Захидэнерго» (+11,95%). Большинство остальных бумаг индексной корзины продемонстрировали умеренный рост котировок. Среди наиболее успешных оказались «Укртелеком» (+1,07%) и «Укрсоцбанк» (+0,50%). Среди котировок, не входящих в индексную корзину, отметились «Мостобуд» (+15%), «Днепроэнерго» (+5,03%) и Сумское НПО им. М.В.Фрунзе (+3,91%).

В свою очередь, аналитики инвестиционной группы «Сократ» сообщили, что фондовые биржи Европы и США завершили торги 31 мая в зеленой зоне на фоне ожиданий внеочередной встречи министров финансов Евросоюза 1 июня, посвященной обсуждению долгового кризиса в Греции и выделению дополнительной финансовой помощи стране. По мнению аналитиков, «хотя статистика, вышедшая накануне в США, была не слишком благоприятной, она не испортила настроения инвесторов». Так, в мае значение чикагского индекса деловой активности снизилось с 67,7 до 56,6 пункта, а индекс потребительского доверия в мае упал с 66 до 60,8 пункта - оба показателя оказались значительно хуже ожиданий рынка. В Германии апрельские данные по числу розничных продаж показали рост, а уровень безработицы в мае снизился до 7%. В то же время, уровень безработицы в еврозоне остался на прежнем уровне, а уровень потребительских цен в годовом исчислении вырос на 2,7%.

П.Ильяшенко также отметил, что «в ходе последней торговой сессии мая индексы S&P 500 и DJIA выросли на 1% каждый благодаря тому, что экономические данные, по всей видимости, оказались лучше текущих ожиданий участников рынка (хотя и оказались значительно хуже предыдущих прогнозов экономистов)». Все десять основных секторов США завершили торговую сессию 31 мая на положительной территории вслед за ростом акций сырьевого сектора.

В целом же, несмотря на рост за два указанных дня, украинский фондовый рынок в мае снова показал чрезвычайно неутешительный результат. В частности, индекс Украинской биржи в мае, по информации П.Ильяшенко, снизился на 8,7%. При этом американский фондовый индекс S&P 500 по итогам месяца упал на 1,35%.

Конечно, уровень падения американского и украинского фондового рынка, при их фантастическом отличии в капитализации, сравнивать трудно, но все же «восемь с половиной» родных и «полтора» американских процента говорят не в нашу пользу.

Нынешнюю ситуацию на украинских фондовых площадках весьма точно охарактеризовала начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена Евдоченко. По ее словам, «подводя итоги мая, можно сказать, что отечественный рынок акций продолжает медленными, но уверенными темпами сползать вниз». И едва ли стоит рассчитывать на существенный рост рынка в июне, ведь в конце этого месяца завершается программа количественного смягчения (Q2), проводимая ФРС США. «Поэтому здесь инвесторы, вероятно, займут выжидательную позицию, поскольку их однозначно заинтересует, как будет развиваться ситуация в американской экономике и что произойдет с прибылями компаний после завершения программы Q2», - прогнозирует аналитик.

Ситуация на украинском фондовом рынке заметно плоха. Но и здесь оптимистично настроенные инвесторы могут найти позитив, потому что игра «медведей» на такое понижение не имеет смысла и рискует стать бесприбыльной без перспективы роста котировок. Разве что какой-то значительный инвестор зашел на рынок с простой в нашем государстве целью – скупить по дешевке активы наиболее крупных эмитентов, а поэтому и затеял такую продолжительную игру…

Олег Коберник (УНИАН)