Украинская Ovostar намерена провести IPO по максимальной цене

Варшава. Украинский производитель яиц и яичных изделий группа компаний Ovostar Union определила окончательную цену размещения своих бумаг в рамках IPO на Варшавской фондовой бирже в 62 злотых (1 долл. = 2,7 PLN).

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, объявленная в понедельник, 13 июня, цена размещения совпала с максимальной ценой, которую компания ранее определила в проспекте эмиссии.

Ovostar не изменила количества продаваемых в рамках IPO бумаг – 1,5 млн. штук или 25% уставного капитала.

Почти 90% акций будет продано институциональным инвесторам, остальные – частным лицам.

Cогласно объявленной 13 июня цене размещения, Ovostar может привлечь 34,4 млн. долларов, а капитализация всей компании оценена в 137,6 млн. долларов.

Запись на покупку бумаг среди институциональных и частных инвесторов будет проводится до 15 июня, а распределение бумаг запланировано на 17 июня.

Как сообщал УНИАН, представитель Dom Maklerski BZWBK Ян РАКОВСКИЙ отмечал, что украинские компании в рамках IPO на ВФБ обычно продают свои бумаги на 20-30% дешевле «максимальной» цены.

Ovostar ранее сообщал, что рассчитывает получить от IPO чистыми 31 млн. долл., которые намерен потратить на свое развитие в 2011-2012 годах.

Справка УНИАН. В 2010 году Ovostar Union увеличила продажи до 37 млн. долларов с 32 млн. долларов годом ранее, а чистую прибыль в 3,6 раза - до более 9 млн. долларов.

Активы компании на начало 2011 года составляли 40,8 млн. долларов, долг - 9,4 млн. долларов.