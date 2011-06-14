Фондовые биржи Украины в пятницу показали смешанную динамику - эксперты

Фондовые биржи Украины в пятницу, 10 июня, закрылись со смешанной динамикой индексов.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, согласно результатам торгов 10 июня индекс Украинской биржи упал на 1,01%, оказавшись на уровне 2382,42 пункта, а индекс ПФТС вырос на 0,14%, до 931,39 пункта. Все акции индексной корзины Украинской биржи, кроме «Мотор Сичи» (+0,38%), снизились на закрытии. Лидерами падения стали бумаги Алчевского меткомбината (-4,20%), «Стирола» (-4,10%) и «Укрсоцбанка» (+2,61%).

По информации аналитиков, торги на фондовых площадках Европы и США проходили с негативной динамикой ведущих индексов на фоне снижения профицита торгового баланса Китая, а также неожиданного увеличения ЦБ Кореи учетной ставки. Кроме того, слабые статистические данные пятницы негативно повлияли на настроения инвесторов. Так, промышленное производство в Великобритании сократилось на 1,7%, что оказалось хуже ожиданий рынка. Цены на импортные товары в США в мае выросли на 0,2%.

Аналитики сообщают, что сегодня будет опубликован индекс потребительских цен по Китаю, Великобритании и США, а также данные по розничным продажам и производственным запасам в США.