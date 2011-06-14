WIG-Ukrainе закончил понедельник ростом

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавского фондового рынка закончил первый день торгов новой недели 0,6% ростом, закрывшись на максимальных уровнях сессии.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, WIG-Ukrainе закончил день на уровне 991,4 пункта на фоне 0,2% плюса индекса „голубых” фишек польского рынка.

Индекс малых и средних компаний sWIG80 и mWIG40 просели на около 0,3%.

Среди самых ликвидных бумаг главного польского индекса больше всего подорожали бумаги телекоммуникационной TPSA (более 1%), страховой компании PZU и банка Pekao SA (по около 0,9%).

Вчера больше всего - более трети всего объема торгов в 200 млн. долларов - торговали бумагами добытчика меди KGHM, который подешевел на 1,3%.

Среди украинских компаний подорожали бумаги 3 компаний против 3 подешевевших.

Цена акций KSG Agro осталась на уровне пятницы, 10 июня.

Самый большой рост продемонстрировали акции объявившего на прошлой недели о покупке трех агрокомпаний Milkiland – на 6,4%. Угольная Sadovaya подорожала на полтора процента, а Kernel на 0,8%.

Больше всего подешевели сегодня бумаги Astarta (-2%).

IMC закончил понедельник -0,3% минусом, в то время как Agroton подешевел на -0,03%.

Объем торгов бумагами украинских эмитентов составил 2,3 млн. долларов.

Как сообщал УНИАН, WIG-Ukrainе за прошлую неделю просел на очередные 0,5% после 0,8% минуса в предыдущую.

Справка УНИАН. ВФБ начал рассчитывать индекс украинских компаний 4 мая с уровня 1000 пунктов.

На главной площадке польского рынка котируются бумаги более 400 компаний, больше 30 из которых -зарубежные и 7 - из Украины.