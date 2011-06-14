Эксперт: индекс Украинской биржи за прошлую неделю снизился еще на 0,8%

Значение индекса Украинской биржи за неделю с 3 по 10 июня снизилось на 0,8%, достигнув отметки на уровне 200-дневной скользящей средней.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

В то же время, добавил он, на недельном графике значение индекса опустилось до отметки на уровне 50-недельной скользящей средней, также впервые с ноября предыдущего года. В течение прошедшей недели активность инвесторов находилась на низком уровне, и среднедневной объем торгов составил менее 130 млн. гривен, что соответствует уровню 10-дневной скользящей средней, значение которой снижается в течение 10 торговых сессий.

Тем не менее, по информации аналитика, резкий рост объемов торгов наблюдался в пятницу, 10 июня. Однако данный скачок торговой активности был замечен лишь по бумагам рынка котировок – акциям «Росавы» и «Фармака», что не является индикатором изменения интереса инвесторов к украинскому рынку акций в целом.

П.ИЛЬЯШЕНКО сообщил, что среди наиболее ликвидных бумаг лидерами роста за прошлую неделю стали акции «Мотор Сичи», котировки которых повысились на 5,6%. Положительный результат по итогам недели также продемонстрировали акции Алчевского МК, Авдеевского КХЗ, а также Стахановского ВСЗ.

По словам аналитика, среди эмитентов второго эшелона наибольший рост на прошлой неделе продемонстрировали акции Центрального ГОКа, «Богдан Моторс» и Полтавского ГОКа. Котировки данных эмитентов повысились на 20%, 10% и 5% соответственно.

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, наиболее ощутимые потери в течение минувшей недели понесли акции энергетического сектора. Худший же индивидуальный результат был зафиксирован по бумагам «Стирола» – минус 6,2%.