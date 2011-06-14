Эксперт: даже слабый рост мировых рынков акций воспринимается игроками с оптимизмом

Даже слабый рост мировых рынков акций воспринимается игроками с оптимизмом.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, в понедельник фондовые индексы S&P 500 и DJIA закрылись номинальным ростом на 0,07% и 0,01% соответственно. «Индекс S&P 500 снижается в течение 6 недель подряд, поэтому инвесторы готовы воспринимать любой не негативный результат в качестве предпосылки для старта сильного отскока вверх», - считает аналитик.

Как сообщил П.ИЛЬЯШЕНКО, внешний фон на открытии украинского рынка во вторник, 14 июня, сложился умеренно позитивный. Сегодня утром фондовые торги в странах Азии прошли на положительной территории на фоне роста фьючерсов на индекс S&P 500. Помимо нормализации настроений инвесторов накануне, источником улучшения настроений стали экономические данные из КНР. После того как в понедельник 13 июня стало известно о замедлении роста кредитования в Поднебесной, данные об ускорении темпов роста инвестиций и индекса цен производителей были встречены с оптимизмом.

По мнению аналитика, «несмотря на то, что повышение инфляционного давления в КНР является сигналом к последующему ужесточению монетарной политики, участники рынка в данный момент концентрируют внимание на рисках резкого замедления экономического роста. В таких условиях проблема инфляции кажется менее важной, чем проблема резкого спада деловой активности. Конечно, спустя всего несколько торговых сессией внимание инвесторов вновь вернется к перспективам ужесточения монетарной политики, что станет препятствием на пути роста рисковых активов».