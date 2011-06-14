WIG20 во вторник продолжил рост

Варшава. Индекс "голубых" фишек Варшавского фондового рынка на открытии торгов во вторник продолжил начавшийся в понедельник рост.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, WIG20 начал день на уровне 2,863 тыс. пунктов, что на 0,2% выше вчерашнего закрытия.

В начале дня бумаги самых ликвидных польских компаний дорожали в пределах 0,5-1%.

Индекс средних компаний mWIG40 и всего рынка WIG также открылись в районе 0,2% плюса.

Как сообщал УНИАН, WIG20 закончил понедельник 0,2% плюсом.

За прошлую неделю главный индекс польского рынка просел на более 1%.