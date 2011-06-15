Депутат-"регионал" предлагает снять запрет на приватизацию 11 госпредприятий

Депутат предлагает снять запрет на приватизацию 11 государственных предприятий, среди которых Вольногорский ГМК, Иршанский ГОК и Крымское ПО "Титан".

Соответствующий проект закона №8655 от 10 июня 2011 года о внесении изменений в Закон Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" (относительно исключения из списков отдельных предприятий) зарегистрировал в ВР народный депутат Юрий КАРАКАЙ (Партия регионов).

Текст документа размещен на сайте Верховной Рады.

Также из перечня предлагается исключить такие предприятия: Одесское государственное производственно-техническое предприятие "Гранит", НПК "Фотоприбор", Червонооскольское сельскохозяйственное рибогосподарство, Украинский государственный институт стекла, Производственное объединение "Автостекло", Славутский комбинат "Стройфарфор", Запорожский государственный титано-магниевый комбинат и Киевский государственный завод "Буревестник".