Фондовые рынки Европы и США завершили торги вторника в зеленой зоне - эксперты

Фондовые рынки Европы и США завершили торги вторника, 14 июня, в зеленой зоне на фоне положительных статистических данных из США и Китая.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, вчера стало известно, что промышленное производство Китая выросло на 13,3%. В США объемы розничных продаж снизились на 0,2%, а промышленные цены выросли на 0,2%, что оказалось лучше ожиданий рынка.

Как сообщают аналитики, сегодня в еврозоне будет опубликованы данные по объему промышленного производства за апрель. В США будет опубликован индекс потребительских цен за май, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности за июнь, данные по объему промышленного производства за май и индекс деловых ожиданий в строительном секторе за июнь.

Аналитики отмечают, что фондовые рынки Украины во вторник закрылись ростом. Согласно результатам торгов, индекс Украинской биржи вырос на 0,53%, оказавшись на уровне 2394,96 пункта, а индекс ПФТС - на 0,66% до 937,53 пункта. Наибольший рост среди акций индексной корзины Украинской биржи показали «Стирол» (+1,28%) и «Укртелеком» (+1,18%). Лидерами падения стали бумаги «Укрнафты» (-0,50%) и «Райффайзен банка Аваль» (-0,42%). Среди лидеров по объему торгов на Украинской бирже выступили акции «Мотор Сичи» (17 млн. грн.), Алчевского меткомбината (12,6 млн. грн.) и «Укртелекома» (11,5 млн. грн.).